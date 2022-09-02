ليبيا الان

المشري يشدد على وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

شدد، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في ظل وجود حكومة موحدة لها السلطة الكاملة في كامل ليبيا.

ورحب المشري، ببيان مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، والداعي لسرعة إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وقال المشري، عبر تويتر، إن بيان مجلس الأمن يؤكد على “المبادئ التي مازلنا نشدّد عليها، ألا هي ضرورة أن تجرى الانتخابات في أقرب الآجال وفق قوانين دستورية سليمة وتوافقية”.

وأضاف المشري، “أن الانتخابات يجب أن تجري عن طريق حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب اللّيبي وعلى تأمين هذه الانتخابات.”


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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