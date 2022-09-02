الارصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 02/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى مستقر و أجواء معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم مابين ( 27 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 37 – 43 )مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر للسحب من حين لأخر علي مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تشهد مناطق غرب ليبيا بدية من يوم الغد ارتفاع في درجات الحرارة وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية.

والله اعلــــــــــــــــــم.