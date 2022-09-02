وصول 101 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

وصلت المجموعة الحادية عشرة المكونة من 101 طالب لجوء تم إجلاؤهم من ليبيا بأمان إلى رواندا، وفقا لوكالة أنباء رواندا.

وقالت الوكا، في تقرير لها:” إنه تم نقل الطلاب بعد الاستقبال، إلى فنادق عبور محددة وإجراء تحاليل الكورونا لهم” .

وأضافت الوكالة:” بعد الحصول على نتائج التحاليل، سيتم إيواؤهم في مركز عبور غاشورا الذي يستضيف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين وصلوا من قبل، وهم من خمس جنسيات: 49 من إريتريا، 39 من السودان، 10 من الصومال، 2 من إثيوبيا، وواحد من جنوب السودان”.

ولفتت الوكالة، إلى إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة في 10 سبتمبر 2019 بين حكومة رواندا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية عبور طارئة”.

وأكدت الوكالة، في تقريرها، أن آلية العبور تهدف في حالات الطوارئ إلى توفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة والحلول طويلة الأجل للاجئين الضعفاء للغاية المحاصرين في الاحتجاز في ليبيا، من خلال الإجلاء المؤقت إلى رواندا.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى المكونة من 66 لاجئًا وطالب لجوء من ليبيا وصلت إلى رواندا في 26 سبتمبر 2019، تضمن حكومة رواندا سلامتهم وأمنهم أثناء انتظار حل دائم لهم، وفقا للوكالة.