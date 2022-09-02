المقريف يوضح مستجدات مشروع الـ1500 مدرسة.. ورأيه في تدريب معلمي اللغة الإيطالية

قال وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، إن الوزارة استهدفت 150 مؤسسة تعليمية على مستوى البلاد خلال العام 2021، لافتا إلى أن 16 مدرسة ستكون جاهزة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المقريف في حوار مع قناة «ليبيا بانوراما» أن استهداف جميع مراقبات التربية والتعليم في البلاد هو معيار صيانة المدارس، لافتا إلى محاولة الوزارة الحد من التعاقدات الجديدة نظرا للتكدس في قطاع التعليم، فيما جرى تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات لدراسة العجوزات وقد بدأت عملها بالفعل.

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ماذا جرى بمشروع الـ1500 مدرسة؟

وبالنسبة لمشروع إنشاء 1500 مدرسة، قال المقريف إن الحكومة أطلقت المشروع على أن تستهدف المرحلة الأولى 500 مدرسة ومن أجل ذلك جرى حصر جميع المدارس في ليبيا، وتتضمن المرحلة الأولى 380 مدرسة في كامل البلاد ستكون بديلة لمدارس الصفيح. إضافة إلى 150 قطعة أرض جرى تخصيصها من الأهالي والدولة وإحالتها لمجلس الوزراء للتعاقد.

ورأى الوزير أن تدريب معلمي اللغة الإيطالية «خطوة متأخرة»، باعتبار أن وزارات التعليم في مختلف دول العالم تضع اللغات شرطا أساسيا داخل مراحل التعليم المختلفة. وقال: «بدأنا بخطوة أولية وهي أن يكون تدريس اللغتين الإيطالية والفرنسية كلغة اختيارية داخل مرحلة التعليم الثانوي».

وأشار المقريف إلى الاتفاقية مع الجانب الإيطالي بتكوين معلمي اللغة الإيطالية وقد جرى تدريب 60 متدربا كمرحلة أولى على طرق تدريس اللغة الإيطالية، وهذا العام سنستهدف تدريب 40 متدربا سيجرى إلحاقهم بأفضل الجامعات الإيطالية.