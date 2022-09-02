بارك تنفيذها.. صنع الله: التعنت والاجراءات البيروقراطية هو ما أخر تنفيذ زيادة مرتبات قطاع النفط

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أعرب، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق، مصطفى صنع الله، عن سروره لتنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% للعاملين بقطاع النفط.

وقال صنع الله، عبر فيسبوك، “سرني كثيرًا بدء شركات قطاع النفط في تنفيذ القرار (642 لسنة 2013) والقاضي بزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% اعتبارا من الشهر الحالي مع صرف الفروقات منذ يناير الماضي”.

وأضاف صنع الله، أن “مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كافح من أجل انتزاع الميزانيات اللازمة لزيادة مرتبات عاملي القطاع وتحسين ظروفهم المعيشية، وتم تضمين الزيادة في كل ميزانيات القطاع منذ تحسن الوضع المالي للدولة إلا أن التعنت والاجراءات البيروقراطية حالت دون ذلك”.

وقال، “عندما تأخر تنفيذ قرار الزيادة قام مجلس الإدارة بإصدار القرار (56) لعام 2021 والقاضي بصرف علاوة إنتاجية سنوية للعاملين تكون تراكمية وتضاف للمرتب الأساسي”.

وتابع صنع الله، “أبارك لكل العاملين إقرار الزيادة بعد طول انتظار، ومع ذلك مازلنا نرى أن العاملين بقطاع النفط يستحقون أكثر من ذلك، فهم من يدفعون ضريبة الغربة والعمل في أماكن خطرة وبيئة مليئة بالضوضاء والملوثات من أجل توفير ما يقارب من 98% من ميزانية بلادهم”.