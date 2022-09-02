بن صالح: لن يتوقف الدبيبة عن مقاومة ضغوطات وتهديدات «الذيول»

دافع سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، زاعما إنه يتعرض لضغوط وتهديدات لكسر إرادته إلا أنه يدافع ويقاوم باستخدام ما يملكه من تقنيات سياسية وعسكرية واعتراف دولي بحكومته.

وادعى بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” فشلت كل محاولات النظام المصري باستخدام ذيوله في ليبيا لكسر إرادة الدبيبة وجعله يستسلم للضغوطات والتهديدات ثم باستعمال القوة”.

وقال بن صالح:” لن يستسلموا لهزائمهم المتكررة وسيستمرون للضغط عليه بكافة السبل ولن يتوقفوا عن اختراع وسائل جديدة للضغط عليه، في المقابل لن يتوقف الدبيبة عن مقاومة هذه الضغوطات باستخدام ما يملكه من تقنيات سياسية وعسكرية واعتراف دولي بحكومته”، على حد تعبيره.

وتابع:” في النهاية سيستمر هذا الصراع وباستمراره سيستمر تغول عقيلة صالح وجبروت حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- ومراوغة خالد المشري، والخاسر الأكبر من وراء ذلك هي الديمقراطية وضياع أمل الناس في إيجاد حلا لمشاكل ليبيا”، على حد قوله.