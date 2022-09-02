نورلاند ومعيتيق يبحثان سبل دعم العملية السياسية في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، أحمد معيتيق، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة الابتعاد عن أعمال العنف، وضرورة التوصل إلى توافقات محلية ودولية تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وتصاعدت الأزمة الليبية بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، حيث شهدت العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين اشتباكات دامية بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لباشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين.