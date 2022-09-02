مركز الرقابة: حملة تفتيش على سلخانات مدينة زوارة (صور)

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 September, 2022

أنطلقت منذ صباح الثلاثاء حملة تفتيشية على السلخانات المختصة بذبح المواشي وسلخانات ذبح الدواجن حيث ومن خلال الزيارات التفقدية تم ضبظ أغلب هذه السلخانات لكونها لاتعمل بالمواصفات المطلوبة وخاصة من جانب النظافة العامة وشروط السلامة وعدم حصول العاملين بها على الشهادات الصحية والمستندات المطلوبة للمزاولة .

وشملت الحملة زيارة تفقدية لعدد من محلات بيع اللحوم والتي أفتقد أغلبها إلى شروط النظافة العامة حيث تم ملاحظة بعض الذبائح التي لا يوجد عليها ختم الطبيب البيطري المختص بالإضافة إلى وجود بعض اللحوم المخزنة بطريقة غير صحية مما أدى إلى فسادها إلى جانب الإهمال في مراقبة بعض المنتجات المعلبة والتي أنتهت مدة صلاحيتها والإستمرار في عرضها للمواطن .

هذا وقد تم إتخاد الإجراءات اللازمة إتجاه كافة المخالفات المسجلة في من ليس لديه شهادة صحية وعدم حصوله على المستندات المطلوبة كما تم إغلاق عدد من المحلات .

ويشار إلى أن الحملة لازالت مستمرة وستشمل أيضاً المقاهي والمطاعم .