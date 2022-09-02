أوحيدة: الحج إلى إسطنبول لن يخدم إلا مصالح تركيا

العنوان-طبرق

قال عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة دومة: “إن الحج إلى اسطنبول لن يخدم إلا مصالح أنقرة”، لافتا إلى أن تركيا أكبر عائق أمام الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات، وذلك في تعليق على زيارة السياسيين الليبيين إلى تركيا بهدف حل الخلافات الداخلية.

ولفت عضو مجلس النواب في تغريدة له إلى أن تركيا أكبر مستفيد من بقاء الوضع في ليبيا على حاله بهدف البقاء في ليبيا أطول فترة ممكنة.

جاء ذلك عقب زيارة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى إسطنبول، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا إلى أنقرة.