وفد ليبي يشارك في الملتقى العلمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ

شارك وفد ليبي في الملتقى العلمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، وتنظمه جامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الملتقى يهدف إلى «تبيان أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية وتسليط الضوء بشكل أوسع على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

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وأضاف أن الملتقى يهدف أيضا إلى التعرف على أهم المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعمل على تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي المصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات في المصارف وتعزيز فهم المؤسسات المالية والجهات المعنية بشأن أفضل الممارسات لتصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل معها.

كما يهدف الملتقى العلمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ أيضا إلى تسليط الضوء على أفضل ممارسات تحقيق المالية الموازية وكيفية الاستفادة منها في قصايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوفد الليبي المشارك في الملتقى العلمي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ. (وزارة الداخلية)