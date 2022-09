المشري يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لإجراء الانتخابات وفق قوانين دستوريّة سليمة

ليبيا – رحب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان ببيان مجلس الأمن الذي أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال وفق قوانين دستوريّة سليمة وتوافقيّة.

المشري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “نرحّب ببيان مجلس الأمن اليوم، الذي يؤكد على المبادئ التي ما زلنا نشدّد عليها، ألا وهي ضرورة أن تُجرى الانتخابات في أقرب الآجال وفق قوانين دستوريّة سليمة وتوافقيّة، وأن تُجري هذه الانتخابات حكومة موحّدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التّراب اللّيبي وعلى تأمين هذه الانتخابات”.

