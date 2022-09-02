وزارء الدبيبة يتبادلون التهاني بمناسبة حصول زميلهم على منصب شرفي

هنأت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الشباب فتح الله الزني بفوز ليبيا بعضوية قيادة الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب، وهو منصب شرفي.

وشاركت وزارة الشباب عبر صفحتها على “فيسبوك” تهنئة وزارة الثروة البحرية التي نشرتها عبر المنصة نفسها.

وانطلق المؤتمر الـ 54 للاتحاد الدولي لبيوت الشباب، الذي يشارك فيه الزني، اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف تبدأ الجلسة الافتتاحية صباح غد السبت بالتزامن مع الاحتفال بمرور 90 عاما على نشأة الاتحاد.

ونشأ الاتحاد الدولي لبيوت الشباب عام 1932 لتوحيد بيوت الشباب في جميع أنحاء العالم.