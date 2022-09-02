«أمن بنغازي»: ضبط شخصين بتهمة سرقة أغنام بقوة السلاح في النواقية

ضبط أفراد مركز شُرطة النواقية شخصين سرقا أغنام مواطن بقوة السلاح.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى إلى المركز حول تعرضه للسطو تحت تهديد السلاح من شخصين، سرقا أغنامه قرب بوابة الزيتون، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وبتمشيط المنطقة، تمكن أعضاء التحريات في المركز من ضبط السيارة المبلغ عنها، والتي استخدمت في الجريمة، وقربها المطلوبين، الذين سارعا في الفرار، لكن لحق بهما رجال الأمن وأوقفوهما.

واعترف المتهمان بما نسب غليهما، كما اتضح بالتعميم عليهما أن أحدهما مطلوب لدى مركز شرطة القوارشة على ذمة محضر إيذاء، بالإضافة إلى أن الاثنين مطلوبان لدى مركزي شُرطة المقزحة وجردينة على ذمة واقعة سرقة بالإكراه، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.