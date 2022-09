دغيم: خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية بداية خاطئة لمسار سيتعثر

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية بأنها “بداية خاطئة” لمسار سيتعثر.

دغيم وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “لا شك أن الحكومة والمجلس الرئاسي يمثلان معا الآن الطرف الأقوى في ليبيا مع ما انتهت إليه الأحداث الأخيرة، ويجب الاستماع إلى رأيهما، كونهما يمثلان الدولة الليبية رسميًا”.

وأعرب دغيم عن اعتقاده بأن فرصة القارة الإفريقية في قيادة وساطة ناجحة في ليبيا تستلزم توحيد الموقف الإفريقي في مجلس الأمن بالتنسيق مع طاهر السني.

