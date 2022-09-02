متضررة خلال الاشتباكات.. القابضة للاتصالات تجري أعمال صيانة في عدة مناطق بطرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أمس الخميس، توقف بعض خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية عن عدة مناطق بطرابلس جراء أعمال الصيانة.

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأن توقف بعض خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية لشركة “هاتف ليبيا” عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، يرجع لأعمال إزالة البرج المتضرر بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة بشركة هاتف ليبيا في شارع الزاوية، والذي كان قد تضرر بسبب الأحداث الأخيرة.

واوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على إتمام عملياتها في أسرع وقت من أجل إعادة خدمات الاتصالات.

وتجري الشركة عمليات صيانة للأماكن المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.