الخارجية الروسية: نعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا

ليبيا – أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا، في المقام الأول ضمان الأمن.

كينشاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” قال: “عادت ليبيا مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد. روسيا لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبًا معينًا في الصراع”.

وأضاف: “نعتقد أن الليبيين سئموا من حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرة لعدوان الناتو في عام 2011، نحن مستعدون لإجراء اتصالات مع جميع مراكز القوة في البلاد”.

وأشار إلى أن فرصًا إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس.

وتابع كينشاك: “وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية. وحاليًا، يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية. ويولى اهتمامًا خاصًا لهذا الأمر. في ضوء الوضع العسكري السياسي المتوتر في ليبيا، بما في ذلك العاصمة”.

كما لفت كينشاك إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.

واختتم كينشاك حديثه قائلاً: “نتوقع أنه مع تحسن الوضع الأمني ​​في ليبيا، سيعود مشغلونا الاقتصاديون أيضًا إلى هناك”.

