المشري: بيان مجلس الأمن يؤكد على مبادئي

رحب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ببيان مجلس الأمن الأحير بشأن الاشتباكات في طرابلس، والذي دعا إلى تعيين مبعوث أممي جديد، وإجراء حوار لتشكيل حكومة موحدة.

وقال المشري في تغريدة عبر “تويتر”: “نرحّب ببيان مجلس الأمن اليوم، الذي يؤكد على المبادئ التي مازلنا نشدّد عليها، ألا وهي ضرورة أن تُجرى الانتخابات في أقرب الآجال وفق قوانين دستوريّة سليمة وتوافقيّة، وأن تُجرى هذه الانتخابات حكومة موحّدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التّراب اللّيبي وعلى تأمين هذه الانتخابات”.

أدان مجلس الأمن في بيان أمس الخميس الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في طرابلس السبت الماضي، مشيرا إلى سقوط خلالها ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف للحفاظ على الهدوء واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، قائلا: على الكل الامتناع عن العنف أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ الاتفاق كاملاً وانسحاب كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بلا تأخير، مضيفا: على الكل الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار.

وطالب مجلس الأمن الأمين العام بتعيين مبعوث له على الفور، مؤكدا على أهمية الحوار الوطني الشامل الذي يهدف لعدة أمور منها تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء ليبيا وتمثيل الشعب بأكمله.