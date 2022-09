البناني: يجب الحفاظ على السلطة القضائية من الإقصاء أو الانقسام

ليبيا – رأى رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني أنه من المهم في هذه الأوقات الحساسة الحفاظ على السلطة القضائية من الإقصاء أو الانقسام، داعيًا إلى تظافر جهود القوى الوطنية للحيلولة دون ذلك بكل الطرق المشروعة.

البناني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال: “الخطوات الأحادية لرئيس البرلمان عقيلة صالح فيما يخص المحكمة العليا تصب في انقسام هذه المؤسسة وإطالة أمد الأزمة الليبية والإبقاء على الوضع المتأزم الحالي”

وطالب البناني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن يدفع في اتجاه الخروج بقاعدة دستورية توافقية تمضي بنا نحو الانتخابات في أقرب الآجال.

