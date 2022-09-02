كتلة المسار في مجلس النواب ترفض اعتبار جلسات المحكمة العليا وقراراتها باطلة 

العنوان – طبرق

رفضت كتلة المسار بمجلس النواب اليوم الجمعة ما صدر عن رئيس المجلس عقيلة صالح بخصوص بطلان جلسات المحكمة العليا وبطلان قراراتها.

وأكدت الكتلة في بيان لها أن ما صدر عن صالح هو تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية، ومخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته، ومبدأ استقلال القضاء.

وأشارت إلى أنها وعدد آخر من الأعضاء بصدد رفع دعاوى طعن دستوري في القانون رقم 4 لسنة 2022م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا كذلك القانون رقم 1 لسنة 2020م.

وطالبت بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد تاريخ 2014/8/03 م، كون هذين القانونين قد صدرا في جلستين غير صحيحتي الانعقاد من حيث النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، وكذلك آليات إصدار التشريعات والتصويت عليها، والتي ينظمها القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لأعمال المجلس.

ولفتت إلى أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأغلب أبناء الشعب الليبي رحبوا بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا والقاضي بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، الأمر الذي سينهي الفوضى التشريعية في البلاد والمغالبة التي تمارسها هيئة رئاسة المجلس على الأعضاء.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب بعقيلة صالح خاطب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، بأن عقد جلسات المحكمة في مقرها بطرابلس غير صحيح قانونًا.

وأضاف صالح أنه بذلك يترتب عليه بطلان ما اتخذته وما تتخذه المحكمة من قرارات، وكذلك بطلان تعيين رئيس المحكمة والذي يمارس مهامه كرئيس لها منذ تعيينه في 2015/5/20.