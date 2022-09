ليبيا – دعا رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إلى تفكيك الميليشيات بما يمكن من إنهاء الاشتباكات بشكل تام.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن موضوع الميليشيات في العاصمة أصبح معلومًا للقاصي والداني، ويجب تفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها.

وتابع الترجمان: “هناك مسألتين أساسيتين لتحقيق ذلك، إما باتخاذ موقف حاسم من هذه الميليشيات من قبل الدول الداعمة لها والدول المسيطرة على المشهد الليبي، وكذلك دعم القوات المسلحة لبسط سيطرتها على بقية أجزاء البلاد من تاورغاء إلى رأس جدير”.

وأكد أنه بعد تحالف أسامة الجويلي مع فتحي باشاآغا أصبح جنوب غرب طرابلس تحت سيطرة القوات المسلحة، ما يعني 90 بالمئة تحت سيطرة الجيش الوطني ولم يبقَ لهذه الميليشيات سوى العاصمة التي تتقاتل فيها من أجل المناصب والمال.

وختم الترجمان بالقول:” إنه لحل عقدة الميليشيات يجب عزلها عن الحياة الاقتصادية التي توفر لها المال، أو الاستجابة لنداءات المشير خليفة حفتر التي أطلقها في وقت سابق بشأن ذلك”.

The post الترجمان يدعو إلى تفكيك الميليشيات بما يمكن من إنهاء الاشتباكات بشكل تام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية