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دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (16) إصابة بكورونا 

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس     

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل (16) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (8.4 %).   

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الخميس، عدد (190) عينة، لافتا إلى أنه لم تسجل أي وفيات.      

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه من إجمالي العينات أظهرت النتائج أن من بينها عدد (174) عينة سالبة.      

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (23) حالة شفاء.       

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.838 حالة، والحالات النشطة 191 حالة، والمتعافين 500.210 حالة، والوفيات 6.437 حالة. 


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صحيفة العنوان الليبية

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