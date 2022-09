لنقي: تفكيك المجموعات المسلحة لا يتم إلا بخطوات مدروسة في ظل حكومة واحدة قوية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن موضوع تفكيك ودمج المجموعات المسلحة في ليبيا ليس بالأمر السهل بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيسها وتسليحها وإهمال بناء الجيش، فمن الصعب الآن تفكيكها ونزع سلاحها فجأة إلا بخطوات تدريجية مدروسة في ظل دولة مدنية مؤسساتها تخضع لحكومة واحدة قوية باسطة يدها على كامل تراب الوطن.

لنقي وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز” أعرب عن اعتقاده أن العملية تكون عن طريق اللجنة العسكرية 5+5 بعد زيادة أعضائها ومنحها صلاحيات وسلطات أوسع، حيث يتم تشكيل لجان عسكرية تضم عسكريين من الغرب والشرق والجنوب تكلف بمهام عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، كحراسة الحدود ومحاربة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الطريق الساحلي الممتد من غرب البلاد إلى شرقها.

وتابع لنقي قائلاً: “إن الخطوة التالية يتم تسليم السلاح الثقيل الذي تملكه المجموعات المسلحة إلى جهةٍ يتفق عليها، والسلاح المتوسط يتم تخزينه في مدن الجماعات المسلحة لفترة زمنية حتى تهدأ النفوس وتستقر الأوضاع الأمنية”.

وختم لنقي بالقول: “إنه بالتدريج يتم إدماج الجماعات المسلحة ونزع سلاحها ويطمئن قادة هذه المجموعات لحماية الدولة المدنية”.

