«الأرصاد»: تأثر مناطق الشمال الغربي بموجة حر بدءا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم غد السبت، بمقدار أربعة إلى سبعة درجات مئوية، كما تتجاوز الـ 40 درجة مئوية على الدواخل «الجفارة، والحمادة ، وغدامس، وما جاورها.

ويبقي الطقس مستقرا في باقي المناطق، حيث تسود أجواء معتدلة مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، حسب توقعات المركز لحالة الطقس اليومين المقبلين، المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتظل درجات الحرارة معتدلة في المدن الشمالية الشرقية خصوصا يوم الأحد المقبل، مع انتشار للسحب على مناطق المرتفعات، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة جنوبا.