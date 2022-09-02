شرطة النواقية تضبط شخصين سرقا أغنامًا من مواطن بقوة السلاح 

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي مركز شُرطة النواقية ضبط شخصين على متن مركبة آلية نوع أُوبل أسترا قاموا بالسطو على مواطن بقوة السلاح وسرقة أغنامه.

وأضافت المديرية أنه استجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة النواقية حيث أفاد في شكواه تعرضه للسطو المسلح من قبل شخصين على متن مركبة آلية نوع أُوبل أسترا وسرقة عدد خمسة رؤوس من الأغنام بالقرب من بوابة الزيتون.

وأوضحت أن رئيس المركز عميد عبد المنعم الدرسي أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن المركبة المطلوبة وتم خروج أعضاء التحريات لجمع المعلومات وتمشيط الاختصاص.

وأفادت المديرية أنه تمت مشاهدة مركبة بنفس المواصفات التي أفاد بها الشاكي متروكة على جانب الطريق بسبب تلف الإطار الأمامي للمركبة وبالقرب منها شخصين وتم اللحاق بهم وضبطهم وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على عدد 2 رؤوس من الأغنام وتم الانتقال إلى المركز.

وذكرت أنه بالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.م.ع.من مواليد 1998 والثاني يُدعى ع.أ.خ من مواليد 2005 واعترفا بسرقتهم للأغنام وأنهم قاموا بإعطاء ثلاثة رؤوس من الأغنام لأحد الأشخاص وجاري البحث عنه.

ولفتت المديرية إلى أنه بالتعميم عليهم تبين أن الأول مطلوب لدى مركز شرطة القوارشة على ذمة محضر ايذاء ومطلوبون لدى مركز شُرطة المقزحة وركز شُرطة جردينة على ذمة واقعة السرقة بالإكراه.