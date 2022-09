الصريط: لقاءات رئيسي مجلسي النواب والدولة تؤكد السير نحو حكومة توافقية ثالثة

ليبيا – قال الصحفي الليبي محمد الصريط إن السيناريوهات الواضحة حتى الآن من لقاءات رئيسي مجلسي النواب والدولة تؤكد السير نحو حكومة توافقية ثالثة قد تكون دمجًا بين الحكومتين أو التغيير الجذري، وهذا الأخير صعب لأنه استمرار لنفس النهج المختلف عليه في حكومة فتحي باشاآغا، لكن من المتوقع أن يتم دمج الحكومتين في شكل حكومة ثالثة تشرف وتنظم الانتخابات.

الصريط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أضاف: “وفي حال تمكن معسكر عقيلة من التحالف مع المشري في إيجاد آلية لتفكيك التحالفات الميدانية على الأرض الداعمة للدبيبة يمكن القول بأن هناك حكومة ثالثة قادمة”.

