الكشف عن “كوارث صحية” بسلخانات ومحال لحوم في زوارة

شن مفتشو الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع زوارة حملة تفتيشية بمشاركة وتعاون جهاز الحرس البلدي وجهاز مباحث الجوازات وإدارة الإصحاح البيئي بالبلدية وأعضاء من المجلس البلدي زوارة.

وبدأت الحملة بتفتيش السلخانات المختصة بذبح المواشي وسلخانات ذبح الدواجن، وتم تحرير محاضر لأغلب أصحابها لكونها لا تعمل بالمواصفات المطلوبة وخاصة من جانب النظافة العامة وشروط السلامة وعدم حصول العاملين بها على الشهادات الصحية والمستندات المطلوبة للمزاولة.

وشملت الحملة زيارة تفقدية لعدد من محلات بيع اللحوم والتي افتقد أغلبها إلى شروط النظافة العامة، حيث تمت ملاحظة بعض الذبائح التي لا يوجد عليها ختم الطبيب البيطري المختص بالإضافة إلى وجود بعض اللحوم المخزنة بطريقة غير صحية، ما أدى إلى فسادها إلى جانب الإهمال في مراقبة بعض المنتجات المعلبة والتي انتهت مدة صلاحيتها ومع ذلك استمر عرضها للمواطن.

وأكد المركز في بيان اتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه كافة المخالفات المسجلة في من ليس لديه شهادة صحية وعدم حصوله على المستندات المطلوبة كما تم إغلاق عدد من المحلات.