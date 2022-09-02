جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، دخول أربع سيارات تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس إلى منطقة ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة.

وقال مركز طب الطوارئ إنه استقبل عدة بلاغات ونداءات استغاثه من العائلات، حيث تحركت سيارات الإسعاف إليهم على الفور لتوفير ممرات أمنة لهم، وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة للمصابين جراء الأحداث، مشيرا إلى عودة الهدوء في المنطقة، بعد توقف الاشتباكات

5 إصابات بين المدنيين

وفي وقت سابق، كشف جهاز الإسعاف عن وقوع خمسة جرحى بين المدنيين جراء الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في ورشفانة، والإصابات جميعها طفيفة.

– عودة الهدوء بعد اشتباكات خلفت 5 جرحى من المدنيين في غوط أبوساق

– إصابة عائلة نتيجة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنقطة غوط أبوساق في ورشفانة

وتعود الإصابات الخمسة لأفراد من «عائلة محمد ضوء بن موسى» سقطت على منزلهم قذيفة جراء الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الموالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وعناصر تتبع المدعو رمزي اللفع المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية.