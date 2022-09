التريكي: المشهد السياسي من جانب مجلس الدولة تمتلكه قاعة التصويت ولا يمتلكه المشري أو الدبيبة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن الزاوية مصطفى التريكي إن ما يتردد بخصوص لقاءات أو اتفاقات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لا تعنينا ونعتبرها اتفاقات فردية لأعضاء هم أحرار في تواصلاتهم، ما يعنينا هو المؤسسة والتصويت داخل القاعة، والمشهد السياسي من جانب مجلس الدولة تمتلكه قاعة التصويت ولا يمتلكه شخص لا خالد المشري ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ولا غيرهما.

التريكي وفي تصريحات خاصة لموقع لـ”عربي21″، أضاف: “تقدمنا ومعي 63 عضوًا بمجلس الدولة بمبادرة من أجل إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، وننتظر الرد الرسمي من قبل البرلمان على هذا المقترح الذي سنبلغ به جهات دولية وأممية وهذا ما يعنينا أما اللقاءات الفردية فيسأل عنها أصحابها”، وفق تعبيره.

