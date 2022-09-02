ماذا في لقاء الدبيبة وأردوغان في إسطنبول؟

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في إسطنبول.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، في بيان له، إن اللقاء تناول “الملف السياسي وعددا من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية“.

وبحسب البيان، فقد اتفق الجانبان على “برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة“.

وأضاف أن الدبيبة وجّه دعوة للرئيس أردوغان “لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بحضور شركات تركية متخصصة“.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده “أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية“.

وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية، أن “ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات”، وفق البيان.

وذكر البيان، أن أردوغان شدد خلال اللقاء على أن “التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات”، مؤكدا دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.