عمران: هناك مساعي حثيثة من بعض الدول لإيجاد قاعدة مشتركة تجمع الفرقاء الليبيين

ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران أن هناك مساعي حثيثة من بعض الدول المهتمة بالشأن الليبي لإيجاد قاعدة مشتركة تجمع الفرقاء ومحاولة الوصول لتوافقات بشأن النقاط المعرقلة وقد تصل لممارسة ضغوطات على هذه الأطراف.

عمران وفي تصريح لموقع “عربي21″، أوضحت أن الأمر لا يقتصر على مجرد التوافق على نقاط محددة، بل يتعداه إلى مدى وجود رغبة حقيقية في إيجاد حل للأزمة الليبية ومدى رغبة الأطراف المتصدرة للخروج من المشهد ومدى إمكانية تنفيذ أي اتفاق وسط الانقسام السياسي وعدم وجود سيطرة لحكومة واحدة على ليبيا لضمان قيام انتخابات نزيهة وشفافة، وفق رأيها.

