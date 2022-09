ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن لمتابعة التعاون الليبي القطري والملفات ذات الاهتمام المشترك.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة توحيد الموقف الدعم الدولي الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا.

