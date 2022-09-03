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الشركسي: ورشفانة تُدك بالصواريخ من راعي السلام المزعوم الدبيبة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بسبب مهاجمة السرية الثالثة بقيادة رمزي اللفع، إلى منطقة ورشفانة.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ورشفانة تُدك بالصواريخ من راعي السلام المزعوم الدبيبة”.
وأضاف:” الدبيبة يأمر رمزي اللفع (الولي الصالح) بدك ورشفانة بالصواريخ، والمجتمع الدولي لا يحرك ساكناً، لا بيانات ولا استهجان واستنكار وكأن أهالي ورشفانة ليسوا مدنين وأبرياء، ونشطاء وليد للافي في سبات”.
ونشبت اشتباكات مسلحة مساء اليوم الجمعة، بين السرية الثالثة بقيادة رمزي اللفع الداعمة للدبيبة والكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الداعمة لباشاغا في ورشفانة.

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صحيفة الساعة 24

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