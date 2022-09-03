الخارجية الروسية: موسكو تسعى لإعادة سفارتها إلى ليبيا مع تحسن الوضع الأمني

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ” ألكسندر كينشاك ” ، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا، في المقام الأول ضمان الأمن.

جاء ذلك في حديثه لوكالة “سبوتنيك”قائلا : “عادت ليبيا مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد. مؤكدا أن ، روسيا لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبا معينا في الصراع.

وتابع قائلا: نعتقد أن الليبيين سئموا من حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرة لعدوان الناتو في عام 2011، ونحن مستعدون لإجراء اتصالات مع جميع مراكز القوة في البلاد“.

كما أشار كينشاك إلى أن فرصا إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس.

وتابع كينشاك قائلا: “قد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية. وحاليا، يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية. ويولى اهتمام خاص لهذا الأمر. في ضوء الوضع العسكري السياسي المتوتر في ليبيا، بما في ذلك العاصمة“.

ونوّه كينشاك إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.

واختتم كينشاك حديثه قائلاً: “نتوقع أنه مع تحسن الوضع الأمني ​​في ليبيا، سيعود مشغلونا الاقتصاديون أيضًا إلى هناك“.