خلال لقائهم عقيلة صالح.. أعيان قبيلة شاهين عبيدات: نطالب بالإسراع في إجراء الإنتخابات

قام رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” الأيام القليلة الماضية بزيارة لمنطقة ” لالي ” التقى فيها بعمداء وأعيان وشباب قبيلة شاهين عبيدات..

وبحسب منشور لـ “عبد الله بليحق “، الناطق باسم مجلس النواب ، أضاف فيه أن عمداء وأعيان وشباب القبيلة أكدوا خلال لقائهم بالمستشار ” عقيلة صالح ” على دعمهم لمجلس النواب الجسم الشرعي المُنتخب من الشعب الليبي .

وطالبوا بالاسراع في إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، كما تناول اللقاء متطلبات أهالي منطقة ” لالي” في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة والأمن وملف الباحثين عن عمل من الشباب .

وانتهى اللقاء بتكريم رئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية.