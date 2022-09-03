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خلال لقائهم عقيلة صالح.. أعيان قبيلة شاهين عبيدات: نطالب بالإسراع في إجراء الإنتخابات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” الأيام القليلة الماضية بزيارة لمنطقة ”  لالي ”  التقى فيها بعمداء وأعيان وشباب قبيلة شاهين عبيدات..

وبحسب منشور لـ “عبد الله بليحق “، الناطق باسم مجلس النواب ، أضاف فيه أن عمداء وأعيان وشباب القبيلة أكدوا خلال لقائهم بالمستشار ” عقيلة صالح ” على دعمهم لمجلس النواب الجسم الشرعي المُنتخب من الشعب الليبي .

وطالبوا بالاسراع في إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، كما تناول اللقاء متطلبات أهالي منطقة ” لالي” في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة والأمن وملف الباحثين عن عمل من الشباب .

وانتهى اللقاء بتكريم رئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية.

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المُستشار عقيلة صالح عقيلة صالح قبيلة شاهين عبيدات

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صحيفة الساعة 24

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