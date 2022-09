ليبيا – نبه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إلى أن قرار نقل المحكمة العليا مؤقتا اتخذه مجلس النواب منذ 2014- 2015.

المريمي في تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال:” لكي تستطيع المحكمة العليا أن تتخذ قراراتها بشكل صحيح بعيداً عن كل ما يؤثر عليا لا بد لها أن تكون في مدينة ليبية آمنة مثل مدينة البيضاء”.

