البناني: على عقيلة صالح أن يدفع في اتجاه الخروج بقاعدة دستورية توافقية

رأى رئيس حزب العدالة والبناء ” عماد البناني ” أنه من المهم في هذه الأوقات الحساسة الحفاظ على السلطة القضائية من الإقصاء أو الانقسام، داعيًا إلى تظافر جهود القوى الوطنية للحيلولة دون ذلك بكل الطرق المشروعة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال فيها: “الخطوات الأحادية لرئيس البرلمان عقيلة صالح فيما يخص المحكمة العليا تصب في انقسام هذه المؤسسة وإطالة أمد الأزمة الليبية والإبقاء على الوضع المتأزم الحالي”

كما طالب البناني رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” أن يدفع في اتجاه الخروج بقاعدة دستورية توافقية تمضي بنا نحو الانتخابات في أقرب الآجال