الدبيبة يكشف عن أبرز نتائج لقائه مع الرئيس التركي أردوغان

ليبيا – أكد رئيس تصريف الأعمال عبد الحميد إجراء مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

الدبيبة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال :ناقشنا 3 محاور أساسية خلال اللقاء اقتصادي وسياسي وعسكري والموقف التركي داعم وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا”.

وأشار الدبيبة إلى اتفاقه مع الجانب التركي على ضرورة إيجاد خارطة طريق سياسية تتم دراستها تنتهي بانتخابات بتواريخ معينة وتركيا أكدت دعمها لنا في هذا الجانب،على حد قوله.

الدبيبة رأى أنه لا توجد حكومتان في ليبيا فحكومة(الوحدة الوطنية) هي من تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة.

