تعيين عبد الله باتيلي مبعوثاً أممياً في ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــ وكالات |

03 September, 2022

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

وجاء هذا الإعلان في بيان صدر مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، وسيخلف باتيلي السلوفاكي يان كوبيش الذي شغل سابقاً منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل واستقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويمتلك الممثل الخاص الجديد باتيلي خبرة تزيد عن 40 عاماً شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة.

وذكر البيان أن باتيلي شغل في أحدث مهامه مع الأمم المتحدة في عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة أونسميل.