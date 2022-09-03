بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 03 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 03 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات على مناطق الشمال الغربي بينما تبقي الأجواء معتدلة على مناطق الشمال الشرقي مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الساحل وتكون على سرت شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ ولا تتجاوز (33)مْ على سرت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:30)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:43).