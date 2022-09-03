الدبيبة يهنئ الشباب الليبي بالفوز بعضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الشباب في ليبيا على فوز ليبيا بعضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب، والذي يُعد ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة تقدم بالشكر والتقدير للوفد الليبي المشارك من وزارة الشباب برئاسة وزير الشباب “فتح الله الزني” على هذا الإنجاز الذي يُحسب للدبلوماسية الشبابية الليبية بتحصلهم على عضوية مجلس الأمناء لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد في عام 1932.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة أنها أعطت أهمية خاصة للمنظمات الشبابية وأدرجت بيوت الشباب ضمن أولويات خطة عودة الحياة لصيانة وتجهيز مقراتها في مختلف مناطق ليييا، إيمانًا بأن الشباب هم معول البناء للسّير بليبيا نحو الاستقرار والرخاء.