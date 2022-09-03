ارتفاع درجات الحرارة في الشمال الغربي واعتدالها في الشمال الشرقي

العنوان-طرابلس

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا على مناطق شمال غرب البلاد، بينما يبقى الطقس معتدلًا على أغلب مناطق شمال شرق البلاد مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها في مناطق شمال غرب البلاد بين 35 و41 درجة مئوية، فيما تتراوح على شمال شرق البلاد ما بين 28 و34 درجة مئوية، وتكون على الوسط والجنوب بين 38 و44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل، وتكون على سرت شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على سرت.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 و34 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و39 درجة مئوية.