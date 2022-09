الأرصاد الجوية: مناطق غرب البلاد ستشهد موجة حر ابتداءً من السبت

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين علي إن مناطق غرب البلاد ستشهد ابتداء من اليوم السبت موجة حر.

علي في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن الموجة الجديدة ستستمر عدة أيام، وستتخطى درجات الحرارة في بعض المناطق حاجز 42 درجة مئوية.

وتابع علي أن مدن شرق البلاد لن تتأثر بموجة الحر، وستكون درجات الحرارة بين المعتدلة والباردة، وأنها ستشهد أجواء خريفية.

وأضاف علي أن المنطقة الجنوبية لن تتأثر بهذه الموجة لأنها تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، منذ دخول فصل الصيف.

