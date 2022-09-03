الارصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار متفرقة الاثنين على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 03/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بينما يبقي الطقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مناطق الشمال الغربي مابين ( 35 – 41 ) مْ ، فيما تتراوح على الشمال الشرقي مابين ( 28 – 34 )مْ وتكون عل الوسط والجنوب مابين (38-44)مْ .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب من حين لآخر علي مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

والله اعلــــــــــــــــــم.