هدوء حذر في مدينة ورشفانة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

عادت الهدوء الحذر إلى مدينة ورشفانة بعد اشتباكات ليلية بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي، وعناصر أخرى محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن جهاز الاسعاف والطوارئ إصابة 5 مدنيين بجروح طفيفة جراء الاشتباكات في ورشفانة.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة فتح ممر آمن من قبل السرية الثالثة للعائلات بمنطقة الخلة ببلدية سواني بن آدم بالتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ وطمأن الجهاز المدنيين الراغبين في العبور من منطقة الخله وباتجاه مصنع جودي للعصائر أنه بإمكانهم ذلك لعدم وجود اشتباكات به.