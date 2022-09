ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن “الحج” إلى إسطنبول لن يخدم إلا مصالح أنقرة.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رأى أن الحج إلى إسطنبول لن يخدم إلا مصالح أنقرة كونها أكبر عائق أمام الاستقرار والانتخابات وأكبر مستفيد من بقاء الوضع كما عليه لكي تبقى أطول فترة في ليبيا.

