شلقم: مذكرات الضباط الأحرار كانت مغصاً في بطن ثورة 23 يوليو المصرية

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق، إن “ثورة 23 يوليو في مصر سنة 1952، وُلدت من رحم سنوات من الصراع الطويل الذي عاشته مصر منذ بداية عهد محمد علي الكبير، مؤسس مصر الحديثة، إلى نهاية سنة حكم «الإخوان المسلمين» سنة 2013، وما عُرف بحركة الضباط الأحرار التي أنهت الملكية وأسست النظام الجمهوري، خاضت معارك في داخلها بُعيد استيلائها على السلطة” وفق تعبيره.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن “مذكرات رجالها كانت الامتداد الآخر لتلك المعارك، وتلك المذكرات كانت مغصاً حاداً في ماضِ لم يكن سهلاً، تصادمت فيه الوقائع بالذرائع، وهكذا هي السياسة دائماً” على حد تعبيره.