المنقوش توجه بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2022

وجهت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإيقاف حركة الإيفاد للخارج بشكل مؤقت لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها. وأكدت المنقوش خلال استدعائها مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد ابوغفة ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. كما اطلعت وزيرة الخارجية على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة.

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