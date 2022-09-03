عودة الهدوء في ورشفانة بعد اشتباكات خلفت 5 جرحى

العنوان-ورشفانة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عودة الهدوء إلى منطقة غوط أبوساق في ورشفانة جنوب غرب طرابلس، بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة خلفت 5 جرحى من المدنيين اندلعت مساء الجمعة.

وقال الجهاز في بيان له إن “الوضع هادئ في كافة محاور القتال وحصيلة مبدئية إصابة 5 مدنيين بإصابات طفيفة ولا صحة لغير ما يروج من ذلك من أخبار بشأن الاشتباكات”.

وتعود الإصابات الخمسة لأفراد من عائلة واحدة سقطت على منزلها قذيفة جراء الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي الموالية لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، وعناصر تتبع رمزي اللفع المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية.