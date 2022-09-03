نشرة الصيد البحري اليوم السبت (3 سبتمبر 2022)

توقع المركزالوطني للأرصاد الجوية البحر أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على البريقة وأقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و متر.

• الرياح شمالية شرقية الي جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.