عقب مطالبة شكشك.. المنقوش توقف حركة الإيفاد للخارج مؤقتا

العنوان-طرابلس

وجهت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بإيقاف حركة الإيفاد للخارج في وزارة الخارجية بشكل مؤقت لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها.

وبسحب بيان الخارجية، استدعت المنقوش، اليوم السبت، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، راشد أبوغفة، للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة، مشددة على ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل.

وكان قد طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الخميس الماضي، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة.

وأكد شكشك على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياسي والدبلوماسي والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشدد شكشك على ضرورة التزام وزارة الخارجية بمنح الأحقية للإيفاد للعمل بالخارج وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي وفق للتشريعات النافذة.